Сын Полины Гагариной растет настоящим ловеласом

Певица Полина Гагарина вчера в студии «Первого канала» во время разговора с Иваном Ургантом призналась, что её 10-летний сын растёт настоящим ловеласом. Она случайно выдала эту «тайну» и просила вырезать отрывок из передачи.

По ее словам, первенец семьи, Андрей. Который сейчас учится в школе в последнее время повзрослел на глазах. В мобильном телефоне Андрея уже сохранено много номеров подружек, с которыми он постоянно переписывается. У сына певицы уже есть кандидатки на место возлюбленной, одну девочку мальчик даже приводил знакомить с мамой. «Это стало ударом!», – смеётся певица. Также она заявила, что будет суровой свекровью.

Гагарина отметила, что сын не любит, когда она о нем рассказывает. Но передача вышла на экраны в полном объеме.

Ранее Полина Гагарина поделилась с поклонниками секретом своей стройности. Артистка во время второй беременности набрала 23 килограмма, но к настоящему моменту успешно от них избавилась.