Номинантом на престижную британскую премию UK Music Video Awards стал клип группы «Ленинград» на композицию «Кольщик». Об этом сообщается на официальном интернет-сайте британской премии 23 сентября.

Клип группы «Ленинград» на песню «Кольщик» стал номинантом на престижную премию Великобритании UK Music Video Awards, сообщает портал news.vse42.ru .

Клип «Ленинграда» претендует на несколько номинаций премии: "Лучшее иностранное альтернативное видео", "Лучший монтаж видео" и "Лучшие визуальные эффекты в видео". Победители премии будут объявлены в Лондоне 26 октября. Сергей Шнуров снимал клип «Кольщик» в Тверском цирке, клип презентовали в феврале текущего года.