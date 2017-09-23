Певицу Юлию Ковальчук поздравили с рождением малыша

Знаменитая российская певица Юлия Ковальчук опубликовала в социальной сети Instagram новый снимок.

Поклонники артистки незамедлительно поздравили звезду с рождением долгожданного ребенка, несмотря на то, что на фотографии изображена сама Юлия без какого-либо намека на живот. Напомним, что Ковальчук не сообщала о том, что беременна, однако фанаты убеждены, что в скором времени она подарит супругу Алексею Чумакова сына или дочь.

Под черно-белым снимком незамедлительно появились комментарии с вопросами о том, родила ли женщина ребенка, и можно ли ее поздравить, однако Юлия никак не отреагировала на них.