Легендарный британский актер стал гражданином Италии

Всемирно известный британский актер Колин Ферт стал гражданином Италии.

Данную информацию предоставили в субботу, 23 сентября, в итальянском МИД, отметив, что артист женат на гражданке этой страны. Как уточняет РИА "Новости", Колин Ферт не раз выражал свою любовь к Италии.

Согласно некоторой информации, актер всерьез обеспокоен предстоящим выходом Великобритании из Европейского союза и хочет иметь такие же документы, как и прочие члены его семьи. Напомним, что Ферт и режиссер Ливия Джуджоли воспитывают двоих сыновей.