Победитель музыкального конкурса "Евровидение-2017" Сальвадор Собрал находится при смерти.

Состояние 27-летнего португальского музыканта резко ухудшилось, вследствие чего он был помещен в госпиталь Санта-Крус в Лиссабоне, передает издание La Vanguardia. Ряд зарубежных СМИ утверждает, что Собрал, страдающий пороком сердца, в настоящий момент ожидает донорский орган для трансплантации.

Представители больницы отмечают, что молодой мужчина не может покинуть Отдел интенсивной терапии, кроме того, к нему редко пускают посетителей.