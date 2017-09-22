Леонид Закошанский показал своего новорожденного сына

Леонид Закошанский решил познакомить поклонников со своим новорожденным сыном. Шоумен опубликовал на личной странице в Instagram видеозапись, в которой впервые показал лицо малыша.

"Знакомьтесь! Лев Леонидович собственной персоной. Без всяких интриг", - прокомментировал видео телеведущий.

Чуть больше месяца назад ведущий телеканала НТВ Леонид Закошанский впервые стал отцом. Его супруга Жанна Лебедева подарила ему сына, мальчика назвали Львом.