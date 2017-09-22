Победитель Евровидения - 2017 может скоро умереть

Победитель песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве Сальвадор Собрал госпитализирован в клинику Лиссабона, где готовится к пересадке донорского сердца. Деньги на операцию собраны в полном объеме.

Певец с детства страдает от врожденного порока сердца, теперь же болезнь достигла такой стадии, что Собралу необходима пересадка, в противном случае артист может умереть. Хотя врачи и предупредили Сальвадора, некоторое время назад, что пора сделать перерыв, гастроли певец отменять не стал.