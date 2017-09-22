Максим Галкин уже задумался об общении с кавалерами дочери

Максим Галкин не радуется перспективе знакомства с будущими ухажерами своей дочери Лизы. Об этом российский телеведущий заявил на странице в соцсети Instagram, опубликовав небольшой видеоролик.

Несмотря на то, что Лизе Галкиной всего четыре года, ею уже вовсю интересуются мальчики. "Ох, уж эти девчонки! Чувствую, через энное количество лет мне, как отцу предстоят серьезные беседы с ухажерами", - задумался Галкин.

Ранее Максим выложил в Instagram фото встречи его двойняшек с дочерью Кристины Орбакайте. На снимке Лиза и Гарри позируют вместе с их племянницей Клавдией.