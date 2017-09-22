Валерий Леонтьев заявил о желании покинуть сцену

Валерий Леонтьев собирается уйти с большой сцены. Он считает, что его жизнь, со всеми концертами и перелётами, превратилась в один бесконечный день. Сейчас певцу нужно какое-то время, чтобы «поваляться на диване».

Он не стал скрывать, что пока только думает о завершении карьеры или перерыве: «Чувствую, что загнал себя». Если бы артисту хватило времени больше размышлять и философствовать, то он мог бы заняться другой сферой деятельности, например, литературой, хирургией, океанологией.

Также Леонтьев упомянул свою супругу, которая проживает в США. Пара каждый день общается по интернету. «Жить надо с человеком, который принесет узелок в больницу и тюрьму, – сказал поп-певец в интервью «СтарХит». – Люся как раз такая – верная и любящая».