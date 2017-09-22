Анджелину Джоли взбесил вопрос о разводе с Питтом

Ровно год прошел с той поры, как звездная пара Анджелина Джоли и Бред Питт подали документы на развод, а рана у Джоли заживать никак не хочет. Это стало ясно, когда актриса пришла в ярость от вопроса о разводе.

За год после развода голливудской пары Анджелины Джоли и Бреда Питта ясности не появилось, что же все-таки между артистами произошло. При этом Джоли болезненно реагирует на вопросы о ее разводе с Питтом, что говорит о том, что не так все просто в отношениях актеров.

На съемках одного из ток-шоу с участием Джоли популярная журналистка Джуджу Чан осторожно подняла в интервью с актрисой тему развода, но Джоли впала в такую истерику, что пришлось данный вопрос вырезать из эфира из этических соображений. Анджелина пришла на шоу, чтобы продвинуть свой фильм про геноцид в Камбодже, но разговор все-равно коснулся ее развода и состояния здоровья актрисы. Журналисты отмечают, что обе эти темы актрису взбесили.