Марат Башаров и мать его ребенка Лиза сыграли свадьбу

Марат Башаров и его избранница Елизавета родили и воспитывают сына, но со свадьбой пара тянула. Коллегам и друзьям актера его новая возлюбленная понравилась сразу, и никто не сомневался, что они официально оформят отношения.

Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова еще год назад подарила Лизе на день рождения фату. Предложение любимой Башаров сделал оригинально. В марте Марат и Лиза провели одни из выходных в Праге, и актер надел на пальчик невесте кольцо и предложил стать его женой. Лиза, конечно же, согласилась. Друзьям и родным они сообщили, что скоро поженятся, но дату не уточнили.

В мае вместе с друзьями пара смотрела футбольный матч. И когда любимый Башаровым "Спартак" одержал победу, он воскликнул: "Женюсь".

Да ЗАГСа Башаров довел избранницу в сентябре. Актер удивил жену: приехал за ней на раритетном автомобиле "Запорожец", - сообщает телегид "Теle". На этом "ушастом запорожце" молодожены приехали в ресторан, где праздновали свадьбу с самыми близкими родственниками и друзьями. Напомним, Лиза и Марат Башаров воспитывают сына Марселя. Старшая дочь актера Амели частенько бывает в их доме.