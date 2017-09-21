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Волочкова отправила Солнцева по известному адресу

21 сентября 2017, 22:53 [ «Аргументы Недели» ]

Волочкова отправила Солнцева по известному адресу

Между Анастасией Волочковой и Рустамом Солнцевым разгорелся конфликт после предложения последнего балерине сделать пластику. В ответ он получил нецензурную ругань и оскорбления.

Солнцев считает, что Волочкова повела себя очень недостойно. В Сети теперь "гуляет" ее телефонный разговор с бывшим участником "Дома-2". Правда, Солнцев клянется, что это не он запустил в Сеть маты балерины, а жулики, похитившие его телефон. Он при этом очень удивлен, что Настя не узнала его по телефону, а ведь они часто пересекаются с ней на различных тусовках.

"Этот товарищ, видимо, решил сделать себе пиар на моем имени. Я этого мужчину не знаю и не собираюсь обращать внимание на каждого «городского сумасшедшего»", - высказала свое мнение Волочкова "КП".

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В районе Бермудского треугольника "всплыл" таинственный остров

После бушующего смертельного урагана Ирмы в районе Бермудского треугольника появился таинственный остров. Он находится недалеко от Майами на юге Флориды. После прошедшей стихии остров загадочным образом всплыл на поверхность.

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Гимнаст скончался после шести сальто-мортале

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Крупнейший в мире авиалайнер едва не разбился в 15 км от Домодедово

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Почему в России не хватает воды

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На Белорусском направлении МЖД произошёл сбой в графике движения поездов

На Белорусском направлении МЖД произошёл сбой в графике движения поездов

Следующие из Москвы поезда на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживались из-за повреждения кабеля устройства регулировки движения организацией, проводившей работы без разрешения.

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Простой зритель болеет за тех, кто не «бздит»

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Московская школьница с химическими ожогами попала в больницу

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Стали известны подробности эвакуации сотрудников "Яндекса" после визита Путина

Стали известны подробности эвакуации сотрудников "Яндекса" после визита Путина

В офис "Яндекс" поступил звонок с сообщением о минировании здания, в связи с чем сотрудников эвакуировали. В компании подчеркнули, что повышенные меры безопасности полностью исключали возможность минирования здания.

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Скончалась самая богатая женщина мира - наследница L‘Oreal Лилиан Беттанкур

Скончалась самая богатая женщина мира - наследница L‘Oreal Лилиан Беттанкур

В возрасте 94 лет скончалась французская бизнесвумен и наследница косметической компании L‘Oreal, самая богатая женщина мира - Лилиан Беттанкур, чье состояние Forbes оценивает в $44,7 млрд.

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В Мексике после землетрясения разглядели НЛО

В Мексике после землетрясения разглядели НЛО

В Мексике после сильного землетрясения уфологи заметили НЛО, который пролетел над городом Пуэбло. Некоторые специалисты предполагают, что пришельцы наблюдали за происходящим бедствием с воздуха.

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Почему сейчас обеляют Сталина

Почему сейчас обеляют Сталина

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