Волочкова отправила Солнцева по известному адресу

Между Анастасией Волочковой и Рустамом Солнцевым разгорелся конфликт после предложения последнего балерине сделать пластику. В ответ он получил нецензурную ругань и оскорбления.

Солнцев считает, что Волочкова повела себя очень недостойно. В Сети теперь "гуляет" ее телефонный разговор с бывшим участником "Дома-2". Правда, Солнцев клянется, что это не он запустил в Сеть маты балерины, а жулики, похитившие его телефон. Он при этом очень удивлен, что Настя не узнала его по телефону, а ведь они часто пересекаются с ней на различных тусовках.

"Этот товарищ, видимо, решил сделать себе пиар на моем имени. Я этого мужчину не знаю и не собираюсь обращать внимание на каждого «городского сумасшедшего»", - высказала свое мнение Волочкова "КП".