Александр Градский променял постельный режим на инвалидное кресло

Еще летом, до начала «слепых прослушиваний» в проекте «Голос», Александр Градский сломал шейку бедра. И хотя врачи прописали ему постельный режим, он отказался от предписаний ради любимого проекта.

И все ради того, чтобы его участник, наконец, стал победителем шоу. Что ж, у Градского большой стимул покинуть инвалидное кресло и вместе со своим подопечным выйти на сцену и спеть дуэтом в финале.

Музыкант уже привык к своему положению и даже посещает светские мероприятия в инвалидном кресле. Так он появился на торжественном вечере в честь 80-летия Иосифа Кобзона в Государственном Кремлевском Дворце. Юбиляр отметил, что тот выехал на сцену, "превозмогая адскую боль".



Сам Градский рассказал в ток-шоу "Сегодня вечером", что ему сделали операцию, заменили сустав на искусственный, и он надеется скоро начать ходить. Музыканта поддерживает не только молодая жена, ухаживающая сейчас не только за маленьким сыном, но и за мужем, но и вся страна. Напомним, 67-летний Александр Градский женат на 36-летней модели Марине Коташенко. Пара воспитывает общего сына - трехлетнего Александра.



