Журналисты узнали о первом замужестве Анжелики Варум

Анжелика Варум уже был замужем до того, как встретила Леонида Агутина. Правда, тогда у певицы было другое имя. Но журналисты нашли первую любовь Анжелики Варум и даже смогли поговорить с мужчиной.

Анжелику Варум в девичестве звали Марией. Звучит странно, но это так. Певица жила во Львове и жила гражданским браком с любимым мужчиной, своим одноклассником Максимом Никитиным, сообщает портал «Дни.ру».

Формально Анжелика (Мария) замужем не была, но по факту союз был, и распался он, когда Варум стала сотрудничать с Леонидом Агутиным. Первый муж Варум вспоминает, что его любимая всегда была объектом внимания для парней, в нее влюблялись, но не столько из-за ее красоты, а из-за душевных качеств, рассказывает Никитин.

Варум вместе с Максимом переехала в Москву, к своему отцу и занялась певческой карьерой. Никитин вспоминает, что работал вместе с Варум несколько лет, выполняя обязанности осветителя и декоратора. Но как только певица познакомилась с Агутиным, гражданский брак у Варум, длившийся десять лет, распался. Никитин после расставания с Варум женился, у него двое детей. Спустя 20 лет он встретил Анжелику в спортклубе и они мило побеседовали…