Шнуров анонсировал выход «в некотором роде» политического клипа

Ничего политического лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров никогда не пел, а 21 сентября объявил поклонникам о премьере новой песни, которая, по словам Шнурова, «в некотором роде будет политической».

Что скрывается за формулировкой «политическая в некотором роде», фронтмен «Ленинграда» не объяснил, но сказал, что новая песня выйдет тогда, когда нынешний президент РФ Владимир Путин объявит о своем участии в президентских выборах. Получается, ждать премьеры песни осталось недолго, до 2018 года, пишут «Известия».

Клип на песню с политическим подтекстом сняла режиссер Анна Пармас, которая работает с певцом с 2015 года.