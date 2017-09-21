Голливудский актер Том Круз обвиняется в гибели летчиков на съемках фильма
21 сентября 2017, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитый голливудский актер Том Круз обвиняется в гибели двух летчиков на съемках картины "Сделано в Америке".
Родственники погибших пилотов убеждены, что в трагедии, которая случилась в 2015 году, виноват именно артист. Согласно информации ФАН, летчики совершали полеты значительно чаще, чем следовало, поскольку Том Круз захотел продлить съемочные дни.
Напомним, что крушение двухмоторного самолета в горах Колумбии произошло во время съемок. В летательном аппарате находился еще один пилот, который выжил, но был парализован.