Валя Исаева, родившая в 11 лет, разводится с мужем

Валя Исаева, ставшая известной на всю страну в 11 лет после рождения ребенка, разводится с мужем Хабибом Патахоновым.

Оказалось, что пара, у которой подрастают уже двое детей, несчастлива. Валя стала героиней программы "На самом деле", где призналась, что уже около года состоит в отношениях с другим мужчиной, который ее защищает и оберегает. Более того, выяснилось, что Патахонов неоднократно поднимал руку на свою молодую супругу.

Валя не желает возвращаться в квартиру, пока там будет находиться Хабиб. Она заявила, что не любит его и непременно подаст на развод.