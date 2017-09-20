Капитан команды КВН «Парапапарам», представляющей МГИМО, Иван Абрамов отверг цензуру на КВН, о которой ранее заявил бывший редактор Высшей лиги КВН и лидер команды СОК Дмитрий Колчин.



«Цензуры не было. Наш материал состоял на 80% из шуток про правительство, в том числе и президента. Если посмотрите выступления «Парапапарам», то в каждом приветствии есть номер про Путина. Мы за счёт этого «выезжали», — заявил Абрамов RT.

По его словам, запрет может быть только один - если номер не смешной. Он может про кого ли что-угодно: «про Путина, про Кадырова или про аптеку».



