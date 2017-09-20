Максим Галкин - активный блогер, выкладывает в Instagram фотографии своих любимых жены Аллы Пугачевой и детей Гарри и Лизы. Галкин рассказывает, как растут его сын и дочь.

Сегодня Галкин показал "милую сердцу фотокарточку". На фото он с Примадонной. Он рассказал, почему так подписал фото: "Тут недавно мой Инстаграм в Comedy песочили. В частности, поставили мне в вину старомодность изложения мыслей, в качестве примера привели употребление в хэштегах слова "прича". Поэтому дабы не выходить за рамки сложившегося образа, я предпочту такую подпись под этим снимком - МИЛАЯ СЕРДЦУ ФОТОКАРТОЧКА".

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Сен 20 2017 в 4:21 PDT

Днем ранее и Галкин, и Пугачева публиковали видеозаписи, которые были сделаны в день рождения их близнецов.