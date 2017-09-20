На «Первом канале» объяснили исчезновение Познера из эфира

Телезрители заметили, что новый телевизионный сезон на «Первом канале» начался без Владимира Познера. Они стали беспокоиться, что авторская программа тележурналиста вслед за другими исчезнет из эфира федерального канала.

На «Первом канале» поспешили успокоить телезрителей: ведущий сейчас задействован в документальном цикле путешествий по Скандинавии и непременно вернется в эфир по окончании съемок. Это произойдет не далее, как в октябре.

В новом телесезоне на главном федеральном канале страны произошли глобальные перемены: покинули канал Александр Олешко и Андрей Малахов, со скандалом закрылись программы «Пока все дома» и «Жди меня», Юлия Меньшова «слила» свою передачу «Наедине со всеми» сама, после чего стала вести в паре с Максимом Галкиным шоу «Сегодня вечером», оставшуюся без ведущего после ухода Малахова. Вторая его программа «Пусть говорят» теперь выходит в эфир с Дмитрием Борисовым.



