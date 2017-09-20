Анфиса Чехова призналась в изменах мужу

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова откровенно рассказала, что происходит в ее семье, об отношениях с мужем актером Гурамом Баблишвили. Вот уже несколько недель ходят слухи о расставании Анфисы с супругом.

Поводом стало то, что почти все лето Чехова живет отдельно от мужа и сына. Баблиашвили и маленький Соломон наслаждаются жизнью в Грузии. А Анфиса путешествует одна. Чехова долго закрывала глаза на слухи, и вот наконец решила прояснить ситуацию. По сыну и мужу она очень скучает. Но Гурам очень любит проводить время на родине, и живут они с Соломоном в деревне в горах. Анфиса же предпочитает комфортные условия жизни.

"Я работаю на солнечных батареях. Когда кончается заряд, а сердце замирает на ухабах...только путешествия к Солнцу могут меня привести в чувство! Я Солнцеголик, я зависима от лежака и плеска воды", - признается она.

"Муж с ребёнком у родственников в Грузии. Но скоро вернутся. По Солику я дико скучаю,но ему хорошо на свежем горном воздухе в грузинской деревне, где каждый день куча мальчуковых развлечений и органической еды. Я, очень люблю комфорт, и деревенская жизнь мне даётся с трудом. Но Солик от неё в восторге!" - призналась Чехова. По словам актрисы, отдыхать ей не надоело. "Путешествия для меня самое любимое хобби. И я всю жизнь стремилась зарабатывать столько, что бы иметь возможность как можно меньше времени проводить на одном месте. Поэтому, возвращаясь из путешествия, я уже планирую новое", - пишет Чехова в соцсети.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Сен 19 2017 в 5:49 PDT

Вероятно, Анфисе делают разные предложения горячие мужчины. И она им ответила: "В реальной жизни, увы, я другому отдана и буду век ему верна".