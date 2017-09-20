Сын Жанны Фриске знает, что у него есть наследство?

Дмитрий Шепелевым обязан разрешать родителям покойной гражданской жены Жанны Фриске встречаться с сыном певицы Платоном - четырехлетним внуком Ольги и Владимира Фриске. Родители певицы буквально вымаливают встречи с малышом.

Бабушка и дедушка видели Платона в его день рождения в апреле. И вот состоялась новая долгожданная встреча. Владимир Борисович шокирован вопросом, который задал маленький внук.

Ольга Владимировна, Владимир Борисович и тетя Платона Наташа Фриске встретились с мальчиком в детской игровой комнате в одном из центров Москвы. Шепелев привел сына в сопровождении трех охранников, - пишет "Комсомольская правда". Адвокат родителей артистки рассказал, что Платон был рад видеть деда, бабушку и тетю. Он рассказал о том, что ходит в детсад, учит английский, у него есть друзья, а дома - много игрушек. От подарков малыш отказался, объяснив, что папа не разрешает их брать. А оставшись только с дедом Платон спросил у Владимира Борисовича, когда он отдаст ему и папе дом и деньги.

Отцу Жанны поплохело от такого вопроса. Он посоветовал Шепелеву "не науськивать ребенка".

Шепелев обиделся на коллегу Андрея Малахова, который пытался способствовать встречам родителей Жанны Фриске с внуком, - писал "АиФ". По словам Дмитрия, Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно.