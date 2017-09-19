Павел Воля расхвалил жену Ляйсан Утяшеву и призвал не переживать

Шоумен Павел Воля расхвалил свою жену знаменитую гимнастку Ляйсан Утяшеву. Воля рассказал о мечте супруги, которую она вынашивала много лет и наконец осуществила. Ляйсан Утяшева - чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

После завершения спортивной карьеры она стала телеведущей. Утяшева вышла замуж за шоумен и родила двоих детей. Павел Воля и Ляйсан Утяшева всегда во всем поддерживают друг друга.

Оказывается, Ляйсан мечтала танцевать. И вот ее супруг сделал объявление: "Моя ненаглядная наконец сделала то, о чем мечтала всегда . Она танцует! Танцует так, как не танцует никто. Танцует с командой, которой нет ни у кого. Танцует под музыку, которую не слышал никто. В постановке, которой не было нигде. Но теперь мы сможем это увидеть!"