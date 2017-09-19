Алла Пугачева показала свое 4-летнее счастье

Детям-близнецам Аллы Пугачёвой и Максима Галкина исполнилось по четыре года. Первым делом малышам в день рождения вручили подарки. Сын Гарри получил военную форму, а дочке Лизе подарили роликовые коньки.

Как и все дети, Гарри сразу примерил форму. А Лиза попробовала прокатиться. Алла Борисовна выложила видео. "С днем рождения, детки! Счастью моему 4 года", - подписала Примадонна ролик.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)Сен 18 2017 в 12:41 PDT

А какой заботливый у детей отец. Максим Галкин стал блогером. И главные герои его роликов - любимые дети. "Гарик с Лизой были в свой день рождения абсолютно счастливыми! Делюсь с Вами, дорогие подписчики, видеощепоткой этого счастья!" - пишет артист.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Сен 19 2017 в 7:55 PDT