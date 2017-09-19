Алла Пугачева показала свое 4-летнее счастье
Примадонна: "Моему счастью 4 года!"
19 сентября 2017, 18:40 [ «Аргументы Недели» ]
Детям-близнецам Аллы Пугачёвой и Максима Галкина исполнилось по четыре года. Первым делом малышам в день рождения вручили подарки. Сын Гарри получил военную форму, а дочке Лизе подарили роликовые коньки.
Как и все дети, Гарри сразу примерил форму. А Лиза попробовала прокатиться. Алла Борисовна выложила видео. "С днем рождения, детки! Счастью моему 4 года", - подписала Примадонна ролик.
А какой заботливый у детей отец. Максим Галкин стал блогером. И главные герои его роликов - любимые дети. "Гарик с Лизой были в свой день рождения абсолютно счастливыми! Делюсь с Вами, дорогие подписчики, видеощепоткой этого счастья!" - пишет артист.