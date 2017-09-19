Актриса Глафира Тарханова родила четвёртого ребёнка. Счастливая многодетная мама сообщила об этом важнейшем событии лично. Актриса выложила в Instagram красивое фото и подписала снимок: "Сегодня произошло ЧУДО! Я в 4-ЫЙ раз стала мамой!"

Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)Сен 19 2017 в 6:25 PDT

Поклонники шлют красавице-актрисе поздравления: "Ого!!!! Вот это да!!! Поздравляем Вас!!!! Счастливая семья!!!!! Урааа!! Здоровья всей Вашей семье!!!! Мамочке выздоровления!!!!!", "Поздравляю с рождением малыша! Здоровья всей семье , растите сильными . маме сил и терпения!", "Поздравляю!!! Будьте здоровенькими!"

Пол новорожденного Глафира не уточнила. Актриса с мужем Алексеем Фаддеевым воспитывает троих сыновей: 9-летнего Корнея, 6-летнего Ермолая и 4-летнего Гордея. Наверняка, супруги ждали дочку.

Только первого сына Тарханова рожала в клинике. Другие дети у актерской пары появились на свет дома.