Елена Летучая поразила всех откровенными снимками (ФОТО)
19 сентября 2017, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]
Свою откровенную фотосессию ведущая телепроекта «Ревизорро» назвала «Солнечное настроение». Летучая подняла настроение не только себе, но и всей мужской половине подписчиков на ее страничку в соцсети.
Известная телеведущая Елена Летучая опубликовала на своей страничке в «Инстаграм» фотоснимки, которыми прежде своих подписчиков не радовала. Ведущая «Ревизорро» позирует на берегу моря в красивом красном купальнике. Елена демонстрирует пользователям стройные ноги, а в глубоком декольте купальника не скрыть отличную грудь...
Мужчины наперебой осыпают Елену комплиментами и похоже, у Летучей сегодня станет намного больше подписчиков-мужчин.