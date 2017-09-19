Свою откровенную фотосессию ведущая телепроекта «Ревизорро» назвала «Солнечное настроение». Летучая подняла настроение не только себе, но и всей мужской половине подписчиков на ее страничку в соцсети.

Известная телеведущая Елена Летучая опубликовала на своей страничке в «Инстаграм» фотоснимки, которыми прежде своих подписчиков не радовала. Ведущая «Ревизорро» позирует на берегу моря в красивом красном купальнике. Елена демонстрирует пользователям стройные ноги, а в глубоком декольте купальника не скрыть отличную грудь...

Мужчины наперебой осыпают Елену комплиментами и похоже, у Летучей сегодня станет намного больше подписчиков-мужчин.