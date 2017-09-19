"Новое лицо" Елены Малышевой шокировало поклонников

Поклонники знаменитой телеведущей Елены Малышевой едва узнали ее на новой фотографии.

Некоторые фанаты заподозрили женщину в злоупотреблении "уколами красоты" и прочими процедурами омоложения. Елена Малышева на фотографии на страничке Ирины Слуцкой в социальной сети Instagram действительно выглядит моложе, однако ее лицо стало чересчур гладким и натянутым.

Некоторые ехидные поклонники звезды Первого канала даже заявили, что лицо Елены вот-вот "треснет по швам".