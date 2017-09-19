Актриса Васильева рассказала, как ее внучка могла подхватить вирус Коксаки

Знаменитая российская актриса Татьяна Васильева рассказала, как ее внучка Мирра могла подхватить вирус Коксаки.

Во время отдыха в Турции у маленькой девочки поднялась очень высокая температура, и родители заподозрили, что малышка могла заразиться вирусом Коксаки. Как уточняет "7 Дней", Татьяна Васильева с облегчением заявила, что диагноз не подтвердился, а у ее внучки были одновременно фарингит и аллергия.

Поклонники актрисы очень переживали за семью Васильевой, когда узнали о случившемся и желали маленькой Мирре скорейшего выздоровления.