Александр Любимов рассказал о дальнейшей судьбе «Жди меня»

На прошлой неделе стало известно, что всенародно любимая передача "Жди меня", которая занимается поиском пропавших людей, больше не будет выходить в эфире Первого канала.

Руководитель телекомпании "ВИD", которая, собственно, выпускает программу, Александр Любимов рассказал о дельнейшей судьбе "Жди меня" после ухода с Первого канала. Руководство «ВИD» подыскало замену ведущему Александру Галибину, с которым заканчивался контракт, но новая кандидатура не устроила Первый канал. В итоге было принято решение закрыть проект.

Однако руководство телекомпании "ВИD" не намерено полностью отказаться от проекта, который уже 20 лет помогает людям найти их пропавших родственников, друзей, коллег. За это время силами одной передачи было найдено 200 тысяч пропавших. Не исключено, что программа появится на другом канале в обновленном формате. Александр Любимов поделился с "Национальной службой новостей" дальнейшими планами.

Сейчас к выходу готовится новая версия полюбившейся телезрителям передачи, в которой будет больше внимания уделяться многочисленным помощникам проекта. Создатели программы намерены познакомить зрителей с их работой и показать, как проходят поиски пропавших людей.



