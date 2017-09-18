Удалось узнать, из-за чего Илья Глинников устроил потасовку с избранницей

Сегодня стало известно, что в минувшее воскресенье звезда популярного сериала "Интерны" Илья Глинников попал в больницу после серьезной потасовки со своей девушкой, причем серьезнее пострадал именно он.

«Московскому комсомольцу» удалось узнать подробности воскресных разборок в квартире артиста, расположенной в Тихвинском переулке Москвы. Родственники актера рассказали журналистам, что с жительницей подмосковных Люберец Илья знаком 9 месяцев. Девушка нигде не работает и живет за счет своего возлюбленного. При этом позволяет гулять всю ночь напролет в компании друзей.

Вот и в это воскресенье она заявилась около 9 утра. Глинников прождал подругу всю ночь, и чтобы утолить печаль тоже принял на грудь. В общем встретились они оба не на трезвую голову. Хозяин указал девушке на дверь, но та, видимо, уходить не собиралась Словесная перепалка переросла в рукоприкладство. Причем, в ход шло все, что оказывалось под рукой: кухонная утварь, бутылки, планшеты, телефоны.

Пострадали обе стороны, но Глинников сильнее. Когда пришел в себя, он тут же позвонил родственникам, а те вызвали скорую помощь. Это было уже около часа дня. Обоих драчунов госпитализировали в НИИ Склифосовского. У Глинникова диагностировано сотрясение мозга, рассечение лба, не считая гематом. Контракты актера под угрозой срыва. В то же время агент Глинникова данную информацию опровергает, утверждая, что он сейчас находится в Грузии, и с ним все хорошо.

Девушка отказалась от госпитализации, хотя у нее также диагностирована травма головы. О какой именно сожительнице идет речь, неизвестно. Известно, что Глинников после участия в шоу "Холостяк" некоторое время жил вместе с победительницей проекта Екатериной Никулиной. Они даже собирались пожениться и обвенчаться. О скандалах между ними никогда раньше не было слышно.