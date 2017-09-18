Резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов сняли пародию на клипы новоявленной певицы Ольги Бузовой. За сутки ролик набрал 2,6 миллионов просмотров.

Его опубликовал в своем Instagram Павел Воля с комментарием: "По многочисленным просьбам смеющихся выкладываю это сюда. Ловите дичь!".

Шоумены просыпаются на кипельно белых простынях в одной постели, а чтобы никто ничего дурного про них не подумал, рассказывают, что им больно просыпаться вдвоем, у них ипотеки и нет денег на раздельное жилье.

Облачившись в черные боди, юмористы сексуально станцевали под другой трек Ольги Бузовой - "Мало половин".



