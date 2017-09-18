Поргина опровергла информацию о ухудшении состояния Караченцова

Супруга актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина опровергла информацию о резком ухудшении состояния мужа. В СМИ в понедельник, 18 сентября, появилась информация об экстренной госпитализации Караченцова.

Актер якобы госпитализирован в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского. Людмила Поргина объяснила, что у мужа госпитализация плановая, Караченцова медики обследуется каждую весну и каждую осень. Сейчас она находится в клинике вместе с мужем, сдали все анализы, ждут результатов, - сообщает РБК.

В феврале текущего года супруги Караченцов и Поргина попали в ДТП. Актер был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского.

В феврале 2005 года Николай Караченцов попал в ДТП. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и находился в состоянии комы 26 дней.