Поргина опровергла информацию о ухудшении состояния Караченцова
18 сентября 2017, 14:03 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга актера Николая Караченцова актриса Людмила Поргина опровергла информацию о резком ухудшении состояния мужа. В СМИ в понедельник, 18 сентября, появилась информация об экстренной госпитализации Караченцова.
Актер якобы госпитализирован в хирургическое отделение НИИ имени Склифосовского. Людмила Поргина объяснила, что у мужа госпитализация плановая, Караченцова медики обследуется каждую весну и каждую осень. Сейчас она находится в клинике вместе с мужем, сдали все анализы, ждут результатов, - сообщает РБК.
В феврале текущего года супруги Караченцов и Поргина попали в ДТП. Актер был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского.
В феврале 2005 года Николай Караченцов попал в ДТП. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму и находился в состоянии комы 26 дней.