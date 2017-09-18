Татьяна Навка с запозданием устроила праздник на день рождения дочки

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка с запозданием устроила праздник на день рождения младшей дочки. Наде Песковой исполнилось три года в августе. Но гостей собрали только в сентябре, когда все вернулись с отдыха.

На день рождения были приглашены дети подруг Татьяны Навки. Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина рассказала, что ее сын Толя сначала немного испугался, но потом развеселился.

Навка организовала для малышки сказочный праздник. Сама именинница встречала своих маленьких гостей на единороге, в роли которого выступал крошечный пони. День рождения устроили в стиле сказки "Красавица и чудовище".

Надюшу поздравили дочки певца Стаса Михайлова, дочь певицы Жасмин, сыновья Владимира Преснякова и Натальи Подольской, Галины Юдашкиной и Петра Максакова.

Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial)Сен 17 2017 в 9:52 PDT



Как то Татьяна Навка призналась, что занимается развитием малышки Нади. Девочка уже учит английский и китайский языки, плавает, ее учат петь и танцевать. Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и знаменитой фигуристки катается на коньках.

Ученые рекомендуют заниматься с детьми с раннего возраста всем, чем только позволяют возможности: читать книги, рисовать, петь, изучать иностранные языки.