Сын Сергея Зверева вновь женится

Сын знаменитого российского стилиста Сергея Зверева вновь женится.

Молодой человек не имеет абсолютно никакого отношения к шоу-бизнесу и практически никогда не общается с представителями прессы. В настоящий момент Сергей Зверев-младший проживает на окраине Коломны, работает в отеле и зарабатывает около тридцати тысяч рублей.

Как сообщает "7 Дней", сын стилиста признался, что встречается с администратором в гостинице, однако с отцом свою возлюбленную пока не познакомил, несмотря на то, что на днях пара собирается подавать заявление в ЗАГС.

Напомним, что первый брак Сергея, который не одобрял его папа, продержался несколько месяцев.