Леди Гага призналась, что отменяет выступления из-за сильных болей

Певица Леди Гага отменила выступление на бразильском фестивале Rock in Rio из-за обострившихся сильных болей. Америкнаская звезда была экстренно госпитализирована. Певица сейчас находится в госпитале.

"У Леди Гаги сильные боли, из-за которых она не может выйти на сцену. К сожалению, выступление на фестивале в Рио-де-Жанейро" придется отменить", — опубликовано сообщение в официальном "Твиттере" артистки. С чем связаны боли, в сообщении не уточняется.

Леди Гага позже выложила фото из больничной палаты. Звезда поблагодарила врачей и поклонников за уход и поддержку. Гага подчеркнула, что страдает от боли, а не просто устала от затяжного тура и отменила концерт.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga)Сен 14 2017 в 11:35 PDT

Недавно сама Леди Гага призналась в соцсети, что страдает от фибромиалгии - хронического заболевания, от которого болит все тело.