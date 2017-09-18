Младшая Кардашьян заинтриговала селфи в необычном нижнем белье
Как соревнуются американские светские львицы
18 сентября 2017, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]
Сёстры Кардашьян - звёзды соцсетей, у них сотни тысяч подписчиков, миллионы лайков и соответствующие доходы. Вероятно, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер стремится угнаться за старшей.
Кардашьян младшая выложила такое фото в нижнем бельем, что селфи буквально за несколько часов набрало более 1,7 млн лайков. Подписчики Кайли Дженнер отметили, что скоро она станет популярнее своей знаменитой сестры Ким Кардашьян.