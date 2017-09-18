Младшая Кардашьян заинтриговала селфи в необычном нижнем белье

Сёстры Кардашьян - звёзды соцсетей, у них сотни тысяч подписчиков, миллионы лайков и соответствующие доходы. Вероятно, младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер стремится угнаться за старшей.

Кардашьян младшая выложила такое фото в нижнем бельем, что селфи буквально за несколько часов набрало более 1,7 млн лайков. Подписчики Кайли Дженнер отметили, что скоро она станет популярнее своей знаменитой сестры Ким Кардашьян.