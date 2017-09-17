В некоторых СМИ появились сведения о том, что актер Илья Глинников, известный по роли Глеба в сериале «Интерны», стал жертвой избиения. Причем, актера якобы избила девушка, с которой артист поссорился.

Актер Илья Глинников, известный по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», доставлен после драки с дамой в больницу, передает телеканал «360», ссылаясь на свой источник, пожелавший остаться неизвестным.

Телеканал сообщает, что актер Илья Глинников после избиения находится в НИИ имени Склифосовского. В то же время агент Ильи Глинникова данную информацию опровергает, утверждая, что актер сейчас находится в Грузии и с ним все хорошо.