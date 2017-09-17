Сергей Зверев опубликовал видео, как просит «Бузову» нести больше яиц

В микроблоге Сергея Зверева появилась видеозапись, на которой он позирует перед камерой с короной и в камуфляжном костюме с цветными нашивками. Сидя в курятнике, стилист попросил курицу Бузову нести больше яиц.

«В этом году в «Дом-2» крутые и большие яйца. Скорее всего на размер повлиял глубокий Fashion. Бузовой только надо лучше нестись», - отметил Зверев.

Поклонники звезды попросили в комментариях продолжить выкладывать подобные видео, ведь они повышают настроение и открывают новые грани таланта Сергея.

Ранее Гарик Харламов и Павел Воля сняли пародию на один из клипов певицы.