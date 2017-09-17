Актриса Елена Захарова впервые рассказала, как пережила смерть маленькой дочки

Знаменитая российская актриса Елена Захарова впервые за длительное время заговорила о смерти своей маленькой дочери.

Артистка рассказала, как ей удалось пережить страшную трагедию в 2011 году. Напомним, что восьмимесячная дочь Захаровой Анна-Мария погибла из-за врачебной ошибки.

Как сообщает издание "7 Дней", актриса в тяжелые времена ежедневно посещала храм. По словам Елены, ее спасла вера в Бога и мысль о том, что когда-нибудь все будут вместе. Захарова также подчеркнула, что после случившегося ее поддерживали родители и близкие люди.