Наставники шестого сезона «Голоса» не оценили вокальных данных бывших членов жюри шоу - певицы Полины Гагарины и рэпера Басты.

В новом выпуске программы Гагарина и Баста приняли участие в слепом прослушивании, исполнив дуэтом хит Эминема «Stan». Ни один из наставников к артистам не повернулся. После завершения музыкального номера Полина Гагарина с иронией отметила, что после случившегося она и Баста усомнились в своих перспективах на большой сцене.

Ранее «Аргументы недели» писали, что Иосиф Кобзон не разрешил своей внучке участвовать в кастинге «Голоса». Народный артист СССР сравнил данное шоу с клоунадой и пародией.