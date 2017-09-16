Галкин показал встречу его двойняшек с дочерью Кристины Орбакайте
16 сентября 2017, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин опять обрадовал поклонников новым семейным снимком. Он выложил в Instagram фото встречи его двойняшек с дочерью Кристины Орбакайте. На снимке Лиза и Гарри позируют вместе с их племянницей Клавдией.
Детям, похоже, нравится проводить время вместе. Максим назвал их "компашкой".
Ранее в эфире передачи "Честное слово с Юрием Николаевым" Максим Галкин много рассказывал о своей работе, в том числе, о пародиях на знаменитостей. К примеру, Максим рассказал о конфликте со Стасом Михайловым.