Следователи запретили шансонье, проходящему обвиняемым по делу о хищении средств ПЖСК «Бухта Квинс» и находящемуся под подпиской о невыезде, покидать столицу Урала. Но Александр Новиков смог выступить в программе «Пусть говорят».

Он участвовал в шоу по видеосвязи. Об этом он рассказал в соцсети. Бард попросил Юрия Чайку, генпрокурора России, обратить внимание на открытое уголовное дело. Также артист заявил о «группе фабрикантов, именуемую следственной группой» и потребовал отставки Валерия Задорина, занимающего должность главы СК по Свердловской области. Новиков считает, что этим делом его хотят подставить и уверяет: к кражам денег, выделенным на строительство «Бухты Квинс», он не имеет никакого отношения.

Барду Александру Новикову предъявили окончательное обвинение по делу о хищении средств у пайщиков жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс». Причиненный ущерб составил более 50 млн рублей.