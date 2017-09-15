Популярная певица МакSим шокировала фанатов набранными килограммами

Знаменитая российская певица МакSим шокировала поклонников своим изменившимся внешним видом.

Артистка появилась накануне на утреннем эфире Нового радио и выглядела просто, почти по-домашнему. Как уточняет сегодня издание "7 Дней", поклонники наблюдали за МакSим во время видеотрансляции на сайте и заметили, что у женщины очень сильно округлилось и опухло лицо. Даже огромные темные очки не смогли этого скрыть.

Некоторые фанаты всерьез забеспокоились и даже заподозрили свою любимицу в злоупотреблении алкоголем. Однако выяснилось, что ничего страшного с певицей не случилось. Дело в том, что любые, даже незначительные лишние килограммы Марины Максимовой в первую очередь становятся заметны на щеках.