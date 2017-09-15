Знаменитая американская певица Леди Гага была экстренно госпитализирована.

На своей страничке в социальной сети Twitter артистка сообщила, что не будет участвовать в фестивале Rock in Rio в Бразилии. Звезда подчеркнула, что ужасно расстроена, однако сейчас ей следует позаботиться о своем здоровье. Леди Гага попросила поклонников о понимании и пообещала, что скоро непременно выступит для них.

Выяснилось, что певица внезапно почувствовала очень сильную боль в районе бедра и обратилась к самым лучшим медикам. Диагноз Леди Гаге пока не поставили.