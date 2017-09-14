Сегодня стало известно о скоропостижной смерти экс-солистки и основательницы группы «Банд'Эрос» Родики Змихновской, известной по сценическому псевдониму Рада.

Рада улетела к подруге в Калифорнию, и там у нее произошло кровоизлияние в мозг. Врачи пытались откачать звезду, но безрезультатно, сегодня утром она скончалась.

Группа "Банд’Эрос", образованная в начале 2005 года, исполняла песни в жанре R&B и хип-хоп. В ее состав входили Батишта (Кирилл Петров), Рада Змихновская и Наталья Ибадин, диджей и танцор Игорь DMCB, а также Руслан - танцор верхнего брейк-данса. Хитами коллектива стали песни "Коламбия Пикчерз не представляет" и "Не зарекайся". С момента основания группы ее музыкальным продюсером, автором музыки и слов является Александр Дулов.

В 2007 году Рада Змихновская покинула проект "Банд'Эрос" из-за беременности и стала продюсировать фильмы. В частности, она выступила исполнительным продюсером фильма "Танцующий в пустыне" (2014 год).



