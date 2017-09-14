Лучшая подруга пожертвовала Селене Гомес свою почку

Селена Гомес шокировала поклонников неожиданной, но запоздалой новостью. Оказалось, что летом 25-летняя певица и актриса перенесла сложную операцию по пересадке почки.

Донором стала ее близкая подруга — 29-летняя американская актриса Франсия Райса. Трансплантация потребовалась из-за аутоиммунного заболевания — красной волчанки, о котором звезда узнала два года назад. Предпринятая химиотерапия не дала положительных результатов. У Селены начались депрессия и панические атаки. Позже она нашла в себе силы вернуться к активной творческой деятельности.

На своей странице в Инстаграм Гомес поблагодарила всех, причастных к ее выздоровлению: «Сейчас я хочу публично поблагодарить свою семью и невероятную команду врачей за все то, что они для меня сделали до и после операции. И, наконец, нет слов, чтобы описать, как я благодарна своей подруге Франсии Райсе. Она пожертвовала мне свою почку! Я так сильно тебя люблю, ты моя сестра».













instagram.com/selenagomez