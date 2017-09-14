Теперь о конфликте своих коллег высказался гендиректор МИА «Россия сегодня» и замгендиректора ВГТРК Дмитрий Киселев. По его мнению, перепалка двух ведущих напоминает межканальные войны 90-х.

"Мне кажется, что это возврат к 90-м, к межканальным войнам. Тогда уже всего это нахлебались и поняли, что это абсурдно. Сейчас это ничем не мотивировано, ничем не спровоцировано и ничем не объяснимо. Потом это такой низкопробный юмор, низкопробные шутки. Они никого не украшают", заявил Киселев в разговоре с телеканалом «360».

Он отметил сдержанность Соловьева, который отреагировал на шутку Урганта, но при этом сказал, что тот мог бы ответить и посмешнее.

Он призвал коллег не раскручивать ситуацию и проявить чувство такта. Киселев не считает, что конфликт ведущих ударит по репутации их каналов.

Свои комментарии уже высказали отец зачинщика конфликта Андрей Ургант, Аркадий Мамонтов и Юрий Стоянов.



