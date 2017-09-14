СМИ узнали о смерти экс-солистки группы «Банд'Эрос»

Скончалась бывшая участница группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская. Об этом узнали СМИ.

О кончине Змихновской некоторое время назад сообщил РЕН ТВ. Телеканал утверждает, что данную информацию подтвердили родственники артистки. Причина смерти Родики Змихновской не уточняется.

«Банд'Эрос» - российский музыкальный коллектив, исполняющий песни в жанре R&B и хип-хоп. Группа обрела популярность в 2005 году, ее первым хитом стала композиция «Не зарекайся».

Родика Змихновская, известная по сценическому псевдониму Рада, покинула проект в 2007 году из-за беременности. Позднее Змихновская занималась продюсированием кинокартин.