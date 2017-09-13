Виктория Боня тайно вышла замуж

Сенсационное признание сделала 13 сентября звезда телепроекта «Дом-2» Виктория Боня. Девушка огорошила поклонников сообщением о том, что у нее появился муж. Однако, подробности красотка опустила.

На самом интересном месте остановила свои откровения телезвезда Виктория Боня, сообщает портал «Дни.ру».

Сообщив своим поклонникам, что она обзавелась супругом, Вика отказалась сообщать хоть какие-то подробности своей семейной жизни. Сенсационное признание Вика сделала во время очередного общения с поклонниками на страничке в «Инстаграм». В доказательство своих слов Боня продемонстрировала пользователям обручальное кольцо на безымянном пальце (очень дорогое), но отказалась назвать даже имя своего мужа.