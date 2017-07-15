СМИ: певец Григорий Лепс попал в реанимацию

Известный поп-певец Григорий Лепс 15 июля доставлен в реанимацию. Известно, что певец уже много лет борется с алкоголизмом и его постоянно сопровождает личный доктор. Об этом сообщает ряд СМИ.

О том, что эстрадный певец Григорий Лепс находится в реанимации, сообщает 15 июля портал ura.news

Издание утверждает, что Григорий Лепс борется с алкоголизмом несколько лет, но безуспешно. Сам артист признавался в интервью, что даже иногда позволял себе выходить на сцену в нетрезвом виде. Лепсу постоянно ставят капельницы для быстрого восстановления, и его на всякий случай всегда сопровождает личный врач.